Będzie wsparcie dla samotnych na Wielkanoc. W tym roku w innej formie

Dotychczas, w ramach akcji Śniadanie Wielkanocne dla Seniora, świąteczne pakiety z posiłkami były dostarczane przez wolontariuszy do domów osób samotnych i starszych – rozwiązanie to powstało w czasie pandemii, gdy spotkania w większym gronie nie były możliwe.

Teraz, gdy możemy znów być razem, zapraszamy wszystkich, by spotkać się w sercu miasta – na Rynku - informuje Kinga Łaszewska z Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Na Grudziądzkie Śniadanie Wielkanocne nie obowiązują zapisy. Zaproszenie szczególnie kierowane jest do osób starszych, potrzebujących – oraz do wszystkich, którzy z różnych powodów spędzają święta samotnie. Podczas wydarzenia na uczestników czekać będą pakiety z tradycyjnym wielkanocnym poczęstunkiem.

Wielkanoc to święta, które mają sens wtedy, gdy możemy je przeżywać razem. Zapraszam wszystkich mieszkańców, a szczególnie osoby samotne i potrzebujące, do wspólnego stołu na Rynku. Chcemy, by tego dnia każdy poczuł, że nie jest sam – mówi prezydent Maciej Glamowski.

Miasto nie zapomina również o tych, którzy z przyczyn zdrowotnych lub ograniczonej mobilności nie będą mogli przyjść na Rynek. Osoby potrzebujące i z niepełnosprawnościami otrzymają wielkanocne pakiety z posiłkami, które zostaną przekazane im za pośrednictwem opiekunów.

Orawę muzyczną zapewni 2 Grudziądzka Wielopoziomowa Artystyczna Drużyna Harcerska – GRYF pod przewodnictwem Piotra Jezierskiego.

Grudziądzkie Śniadanie Wielkanocne 2 kwietnia o godzinie 14 na Rynku Głównym w samym centrum Grudziądza.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]