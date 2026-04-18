Niespodziewana porażka Olimpii Grudziądz w Kleczewie!

Łukasz Piekarski
2026-04-18 16:56

Piłkarze Olimpii Grudziądz przegrali w 28. kolejce Betclic 2 Lidze z Sokołem Kleczew 0:1. Bramkę na wagę zwycięstwa dla gospodarzy zdobył w pierwszej połowie obrońca Michał Zimmer.

Bramkę na wagę zwycięstwa zawodnicy Sokoła zdobyli w 14' minucie. Sebastiana Sobolewskiego pokonał Michał Zimmer! 

Grudziądzanie szukali wyrównania. Za każdym razem albo "Biało-zieloni" nie trafiali w bramkę lub kapitalnymi interwencjami popisywał się golkiper gospodarzy.

Ostatecznie Olimpia przegrała w Kleczewie 0:1. 

Sokół Kleczew: 30. Klaudiusz Mazur - 2. Michał Zimmer, 5. Mateusz Bartosiak, 3. Mateusz Gawlik, 4. Krzysztof Janiszewski, 28. Wołodymyr Kostewycz (22, 47. Konrad Kargul-Grobla) - 7. Maksymilian Stangret (70, 9. Jakub Sangowski), 21. Bartłomiej Wandachowicz, 23. Maciej Śliwa, 17. Jacek Tkaczyk - 10. Dawid Retlewski (89, 20. Jakub Branecki).

Olimpia Grudziądz: 71. Sebastian Sobolewski - 32. Przemysław Stolc (70, 14. Bartosz Brzęk), 25. Bartosz Zbiciak, 5. Beniamin Czajka, 93. Iwan Ciupa (61, 3. Adrian Klimczak) - 18. Kacper Jarzec, 26. Oskar Sewerzyński, 10. Kacper Cichoń (74, 16. Karol Fietz), 44. Dominik Frelek, 7. Tomasz Kaczmarek (61, 17. Artur Siemaszko) - 9. Maciej Mas (69, 69. Max Pawłowski). 

Kolejny mecz grudziądzanie rozegrają na własnym stadionie. W niedzielę (26 kwietnia) u siebie podejmą Wartę Poznań. Początek meczu o 19:30!

