„Kaskadowy pomiar prędkości” w Grudziądzu. Ponad 100 kierowców jechało za szybko!

Łukasz Piekarski
2026-04-16 12:52

W Grudziądzu policja przeprowadziła akcję „Kaskadowy pomiar prędkości”. Jej celem było egzekwowanie ograniczeń i poprawa bezpieczeństwa na drogach. Ponad 100 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość.

Na czym polegała akcja? 

Jej istotnym elementem było rozmieszczenie kilku patroli policyjnych na tym samym odcinku drogi w niewielkich odstępach. Dzięki temu eliminowane jest zjawisko chwilowego zwalniania przez kierowców jedynie w pobliżu radiowozu, a kontrole są bardziej skuteczne.

Działania te mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków – skraca czas reakcji kierowcy oraz wydłuża drogę hamowania, co w sytuacjach zagrożenia może prowadzić do tragicznych konsekwencji - mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu. 

Wczoraj (15.04.2026) w Grudziądzu podczas działań „Kaskadowy pomiar prędkości” funkcjonariusze skontrolowali łącznie 133 pojazdy.

W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawnili aż 106 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, co pokazuje skalę problemu i potrzebę prowadzenia tego typu działań - wymienia Kowalczyk. 

Akcja miała charakter międzynarodowy.

