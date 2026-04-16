„Kaskadowy pomiar prędkości” w Grudziądzu. Ponad 100 kierowców jechało za szybko!

Na czym polegała akcja?

Jej istotnym elementem było rozmieszczenie kilku patroli policyjnych na tym samym odcinku drogi w niewielkich odstępach. Dzięki temu eliminowane jest zjawisko chwilowego zwalniania przez kierowców jedynie w pobliżu radiowozu, a kontrole są bardziej skuteczne.

Działania te mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków – skraca czas reakcji kierowcy oraz wydłuża drogę hamowania, co w sytuacjach zagrożenia może prowadzić do tragicznych konsekwencji - mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.

Wczoraj (15.04.2026) w Grudziądzu podczas działań „Kaskadowy pomiar prędkości” funkcjonariusze skontrolowali łącznie 133 pojazdy.

W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawnili aż 106 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, co pokazuje skalę problemu i potrzebę prowadzenia tego typu działań - wymienia Kowalczyk.

Akcja miała charakter międzynarodowy.

