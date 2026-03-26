Kasa na dworcu kolejowym w Grudziądzu zawieszona! Gdzie kupimy bilety na pociąg?

Kasa biletowa w Grudziądzu zamknięta na czas remontu dworca

Od 25 marca pasażerowie w Grudziądzu muszą liczyć się ze zmianami w obsłudze. Kasa biletowa zostanie zamknięta i pozostanie nieczynna do momentu uruchomienia tymczasowego dworca kontenerowego, który ma funkcjonować w czasie remontu obecnego obiektu.

Jak poinformowała Arriva Polska, wprowadzone rozwiązanie ma zapewnić ciągłość obsługi podróżnych podczas prowadzonych prac modernizacyjnych. Do tego czasu pasażerowie powinni korzystać z alternatywnych form zakupu biletów, takich jak sprzedaż internetowa czy aplikacje mobilne.

Bilety będzie można kupić bezpośrednio u konduktora w pociągu – bez dodatkowych opłat, pod warunkiem zgłoszenia braku biletu zaraz po wejściu do wagonu.

Dostępne są także kanały elektroniczne: takie jak aplikacja ArrivaApka, strona internetowa Arriva Polska, a także portale KOLEO, e-podróżnik.pl, BILKOM oraz aplikacja moBILET.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]