W gminie Grudziądz będzie rondo im. Andrzeja Leppera? Trwają konsultacje społeczne

Łukasz Piekarski
2026-03-24 10:20

W gminie Grudziądz ruszyły konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w miejscowości Mokre, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 55 z drogami powiatowymi nr 1351C i 1357C. Wśród propozycji jest Andrzej Lepper.

Mieszkańcy gminy Grudziądz zdecydują o nadaniu nazwy rondu zlokalizowanemu w miejscowości Mokre, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 55 z drogami powiatowymi nr 1351C i 1357C. Urzędnicy z gminy ruszyli z konsultacjami społecznymi. 

Są dwie propozycje:

  • "Rondo Szybowników";
  • "Rondo im. Andrzeja Leppera".

Przekazujemy Państwu dwie propozycje nazw ronda, które wpłynęły do Urzędu Gminy Grudziądz w formie oficjalnych pism - czytamy na stronie Urzędu Gminy Grudziądz. 

Do oddawania głosu urzędnicy zachęcają mieszkańców miejscowości Mokre i Lisie Kąty. Więcej szczegółów o oddawaniu głosów TUTAJ

Rondo w gminie Grudziądz

