W gminie Grudziądz będzie rondo im. Andrzeja Leppera? Trwają konsultacje społeczne

Mieszkańcy gminy Grudziądz zdecydują o nadaniu nazwy rondu zlokalizowanemu w miejscowości Mokre, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 55 z drogami powiatowymi nr 1351C i 1357C. Urzędnicy z gminy ruszyli z konsultacjami społecznymi.
Są dwie propozycje:
- "Rondo Szybowników";
- "Rondo im. Andrzeja Leppera".
Przekazujemy Państwu dwie propozycje nazw ronda, które wpłynęły do Urzędu Gminy Grudziądz w formie oficjalnych pism - czytamy na stronie Urzędu Gminy Grudziądz.
Do oddawania głosu urzędnicy zachęcają mieszkańców miejscowości Mokre i Lisie Kąty.
