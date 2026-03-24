W gminie Grudziądz będzie rondo im. Andrzeja Leppera? Trwają konsultacje społeczne

Mieszkańcy gminy Grudziądz zdecydują o nadaniu nazwy rondu zlokalizowanemu w miejscowości Mokre, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 55 z drogami powiatowymi nr 1351C i 1357C. Urzędnicy z gminy ruszyli z konsultacjami społecznymi.

Są dwie propozycje:

"Rondo Szybowników";

"Rondo im. Andrzeja Leppera".

Przekazujemy Państwu dwie propozycje nazw ronda, które wpłynęły do Urzędu Gminy Grudziądz w formie oficjalnych pism - czytamy na stronie Urzędu Gminy Grudziądz.

Do oddawania głosu urzędnicy zachęcają mieszkańców miejscowości Mokre i Lisie Kąty.

i Autor: Gmina Grudziądz/ Materiały prasowe Rondo w gminie Grudziądz

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]