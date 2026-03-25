Śmiertelny wypadek przy Kwidzyńskiej w Grudziądzu. Kierowca zginął na miejscu

Do tragicznego w skutkach wypadku przy ulicy Kwidzyńskiej w Grudziądzu (na DK nr 55) doszło kilka minut przed 10. Samochód osobowy wypadł z drogi i z całym impetem uderzył w drzewo.

31-letni kierowca poniósł śmierć na miejscu - potwierdza Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.

Droga krajowa nr 55 jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez ulicę Dębową. Przyczyny wypadku ustali śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratora.​

Mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu:

