Śmiertelny wypadek przy Kwidzyńskiej w Grudziądzu. Kierowca zginął na miejscu

Łukasz Piekarski
2026-03-25 10:59

Śmiertelny wypadek przy ulicy Kwidzyńskiej w Grudziądzu. Na drodze krajowej nr 55 samochód osoby wypadł z drogi. Więcej w artykule poniżej.

Autor: KM PSP w Grudziądzu/ Materiały prasowe

Do tragicznego w skutkach wypadku przy ulicy Kwidzyńskiej w Grudziądzu (na DK nr 55) doszło kilka minut przed 10. Samochód osobowy wypadł z drogi i z całym impetem uderzył w drzewo. 

31-letni kierowca poniósł śmierć na miejscu - potwierdza Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu. 

Droga krajowa nr 55 jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez ulicę Dębową. Przyczyny wypadku ustali śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratora.​

Mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu:
