Uczniowie II LO w Grudziądzu organizują debatę z lokalnymi politykami. O przyszłości młodzieży w Polsce

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-03-25 9:17

Będą rozmawiali o przyszłości polskiej młodzieży. Debatę z lokalnymi politykami organizują uczniowie II LO w Grudziądzu. Więcej na eska.pl.

Debata II LO z lokalnymi politykami

Autor: Pexels.com

Spotkają się z lokalnymi politykami ośmiu partii. Młodzież z II LO w Grudziądzu organizuje debatą pod hasłem „Czy Polska to kraj dla młodych ludzi”.

Spotkamy się z przedstawicielami partii, które działają w naszym mieście i na terenie gminy Grudziądz - mówi Iga Wiśniewska, uczennica II LO w Grudziądzu. 

Lista uczestników wygląda następująco:

  • Paweł Napolski - Koalicja Obywatelska
  • Krzysztof Kosiński - Prawo i Sprawiedliwość
  • Beata Gurbin - Polska 2050
  • Rafał Heidek - Lewica
  • Przemysław Falkowski - Partia Razem
  • Marcin Łasiński - Konfederacja
  • Monika Grabowska - Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna
  • Roman Sarnowski - Stowarzyszenie Sempre Fidelis

Spotkanie podzielono na trzy bloki tematyczne.

To ekonomia, edukacja oraz prawa człowieka - wymienia Wiktoria Kłódka z II LO. 

Debata uczniów II LO w Grudziądzu już w piątek:
Oficjalny plakat wydarzenia

Autor: II LO w Grudziądzu/ Materiały prasowe

Debata 27 marca o 17 na Marinie.​

