Uczniowie II LO w Grudziądzu organizują debatę z lokalnymi politykami. O przyszłości młodzieży w Polsce

Spotkają się z lokalnymi politykami ośmiu partii. Młodzież z II LO w Grudziądzu organizuje debatą pod hasłem „Czy Polska to kraj dla młodych ludzi”.

Spotkamy się z przedstawicielami partii, które działają w naszym mieście i na terenie gminy Grudziądz - mówi Iga Wiśniewska, uczennica II LO w Grudziądzu.

Lista uczestników wygląda następująco:

Paweł Napolski - Koalicja Obywatelska

Krzysztof Kosiński - Prawo i Sprawiedliwość

Beata Gurbin - Polska 2050

Rafał Heidek - Lewica

Przemysław Falkowski - Partia Razem

Marcin Łasiński - Konfederacja

Monika Grabowska - Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna

Roman Sarnowski - Stowarzyszenie Sempre Fidelis

Spotkanie podzielono na trzy bloki tematyczne.

To ekonomia, edukacja oraz prawa człowieka - wymienia Wiktoria Kłódka z II LO.

Debata uczniów II LO w Grudziądzu już w piątek:

i Autor: II LO w Grudziądzu/ Materiały prasowe Oficjalny plakat wydarzenia

Debata 27 marca o 17 na Marinie.​

