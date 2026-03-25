Uczniowie II LO w Grudziądzu organizują debatę z lokalnymi politykami. O przyszłości młodzieży w Polsce

Spotkają się z lokalnymi politykami ośmiu partii. Młodzież z II LO w Grudziądzu organizuje debatą pod hasłem „Czy Polska to kraj dla młodych ludzi”.
Spotkamy się z przedstawicielami partii, które działają w naszym mieście i na terenie gminy Grudziądz - mówi Iga Wiśniewska, uczennica II LO w Grudziądzu.
Lista uczestników wygląda następująco:
- Paweł Napolski - Koalicja Obywatelska
- Krzysztof Kosiński - Prawo i Sprawiedliwość
- Beata Gurbin - Polska 2050
- Rafał Heidek - Lewica
- Przemysław Falkowski - Partia Razem
- Marcin Łasiński - Konfederacja
- Monika Grabowska - Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna
- Roman Sarnowski - Stowarzyszenie Sempre Fidelis
Polecany artykuł:
Spotkanie podzielono na trzy bloki tematyczne.
To ekonomia, edukacja oraz prawa człowieka - wymienia Wiktoria Kłódka z II LO.
Debata 27 marca o 17 na Marinie.
