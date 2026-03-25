Udany rewanż GKM-u Grudziądz. "Gołębie" w sparingu lepsze od Torunia

Towarzyskie spotkanie w Grudziądzu było emocjonujące aż do ostatniego biegu i zakończyło się nieznaczną wygraną gospodarzy 47:43 nad PRES Grupą Deweloperską Toruń. Od samego początku rywalizacja była bardzo wyrównana – zespoły odpowiadały na swoje ataki, a wynik przez długi czas pozostawał bliski remisu.

O wyniku przesądziły wyścigi nominowane. Najpierw gospodarze, dzięki podwójnemu zwycięstwu w czternastej gonitwie, wyrównali stan meczu, a następnie przypieczętowali wygraną w ostatnim biegu dnia.

Bayersystem GKM Grudziądz - 47 pkt. 9. Max Fricke - 8 (2,3,3,-) 10. Maksym Drabik - 3+2 (1*,2*,0,0) 11. Wadim Tarasienko - 10+2 (1*,2,2,2*,3) 12. Bastian Pedersen - 5+1 (0,0,w,3,2*) 13. Michael Jepsen Jensen - 7 (3,1,2,1) 14. Jan Przanowski - 6 (1,2,0,3) 15. Kevin Małkiewicz - 6 (3,0,3) 16. Beau Bailey - 2+1 (0,2*)

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 43 pkt. 1. Patryk Dudek - 9+1 (3,3,1*,2) 2. Robert Lambert - 6+2 (1*,2*,2,1) 3. Norick Bloedorn - 7+1 (0,3,1,2*,1) 4. Mikkel Michelsen - 7 (3,1,3,-) 5. Emil Sajfutdinow - 6 (2,1,3,-) 6. Mikołaj Duchiński - 2 (0,0,1,1) 7. Bartosz Derek - 2 (2,0,0,0) 8. Nicolai Heiselberg - 4+1 (1*,3,0)

Dzisiaj jeszcze o godzinie 19 spotkanie z kibicami "czarnego sportu" w Grudziądzu. Na wydarzenie, które odbędzie się w Centrum Kultury Teatr nie ma już jednak wejściówek.

