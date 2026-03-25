Grudziądz z pięcioma wnioskami na ochronę ludności. Jakie to projekty?

Grudziądzki Samorząd złożył do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wnioski na finansowanie zadań w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Jest to pięć wniosków opiewających na łączną kwotę niespełna 13,9 miliona złotych.

- budowa budowli ochronnej i jej infrastruktury przeznaczonej na potrzeby ochrony ludności w kategorii Ukrycie U-1,realizowana przez jednostkę samorządu terytorialnego z funkcją podwójnego przeznaczenia stanowiącą na co dzień parking podziemny - wnioskowana kwota 8 milionów złotych

- budowa magazynu zasobów na potrzeby zapewnienia ciągłości działania obiektu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, uznanego jako "Szpital Przyjazny Wojsku", wraz z placem manewrowo-ewakuacyjnym - wnioskowana kwota 2,5 miliona złotych

- modernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 25-27 do pełnienia funkcji realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z przeznaczeniem na siedzibę podmiotów ochrony ludności, zapasowego miejsca pracy terytorialnego organu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją Miejsca Doraźnego Schronienia - wnioskowana kwota 2,5 miliona złotych

- wykonanie ekspertyzy i dokumentacji technicznej na dostosowanie do funkcji Ukrycia kategorii U-1, 5 obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta, które przed dniem 1 stycznia 2025 r. pełniły funkcję budowli ochronnych - wnioskowana kwota 615 tysięcy złotych

- modernizacja Magazynu Zasobów Ochrony Ludności - wykonanie dokumentacji i modernizacji instalacji elektrycznej z przystosowaniem do niezależnego źródła zasilania - wnioskowana kwota 280 tysięcy złotych

Miasto przygotowuje się już do kolejnego naboru, który ma zostać wkrótce ogłoszony. Gotowe są wnioski o dofinansowanie następnych projektów, aby wykorzystać całą przyznaną kwotę 15,6 mln zł. Poprzedni nabór dotyczył wyłącznie inwestycji budowlanych.

