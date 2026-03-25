Grudziądz z pięcioma wnioskami na ochronę ludności. Jakie to projekty?

Łukasz Piekarski
2026-03-25 14:15

Grudziądz przygotował pięć wniosków dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Projekty zostały przekazane do wojewody. Ich łączna wartość wynosi blisko 14 milionów złotych.

Złożone banknoty o nominałach 100 i 10 złotych, częściowo rozwinięte, na drewnianym blacie, z widocznym fragmentem czerwonego portfela. Symbolizuje rosnące koszty życia i wydatki Polaków w 2026 roku, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Grudziądzki Samorząd złożył do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wnioski na finansowanie zadań w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Jest to pięć wniosków opiewających na łączną kwotę niespełna 13,9 miliona złotych.

  • - budowa budowli ochronnej i jej infrastruktury przeznaczonej na potrzeby ochrony ludności w kategorii Ukrycie U-1,realizowana przez jednostkę samorządu terytorialnego z funkcją podwójnego przeznaczenia stanowiącą na co dzień parking podziemny - wnioskowana kwota 8 milionów złotych
  • - budowa magazynu zasobów na potrzeby zapewnienia ciągłości działania obiektu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, uznanego jako "Szpital Przyjazny Wojsku", wraz z placem manewrowo-ewakuacyjnym - wnioskowana kwota 2,5 miliona złotych
  • - modernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 25-27 do pełnienia funkcji realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z przeznaczeniem na siedzibę podmiotów ochrony ludności, zapasowego miejsca pracy terytorialnego organu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją Miejsca Doraźnego Schronienia - wnioskowana kwota 2,5 miliona złotych
  • - wykonanie ekspertyzy i dokumentacji technicznej na dostosowanie do funkcji Ukrycia kategorii U-1, 5 obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta, które przed dniem 1 stycznia 2025 r. pełniły funkcję budowli ochronnych - wnioskowana kwota 615 tysięcy złotych
  • - modernizacja Magazynu Zasobów Ochrony Ludności - wykonanie dokumentacji i modernizacji instalacji elektrycznej z przystosowaniem do niezależnego źródła zasilania - wnioskowana kwota 280 tysięcy złotych

Miasto przygotowuje się już do kolejnego naboru, który ma zostać wkrótce ogłoszony. Gotowe są wnioski o dofinansowanie następnych projektów, aby wykorzystać całą przyznaną kwotę 15,6 mln zł. Poprzedni nabór dotyczył wyłącznie inwestycji budowlanych.

Mówi prezydent Maciej Glamowski:
Wojsa - Bratko short poziom
Przeczytaj także:
W gminie Grudziądz będzie rondo im. Andrzeja Leppera? Trwają konsultacje społec…
