18-latek z Grudziądza wpadł z narkotykami. Trafił do aresztu

Łukasz Piekarski
2026-03-26 13:37

18-letni mężczyzna został zatrzymany po tym, jak w jego miejscu zamieszkania policjanci znaleźli znaczne ilości narkotyków. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Autor: KMP w Grudziądzu/ Materiały prasowe

W poniedziałek, 23 marca 2026 roku, policjanci z Grudziądza zatrzymali 18-letniego mężczyznę. W trakcie przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli różne środki odurzające, m.in. kokainę, ecstasy, marihuanę oraz 2CB. Przy zatrzymanym ujawniono także ponad 3600 tabletek nieznanego pochodzenia, które zostaną poddane szczegółowym badaniom laboratoryjnym. Od ich wyników zależeć będzie dalszy przebieg postępowania.

18-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu dwa zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz udzielania ich innym osobom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy z tych czynów grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat - mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu. 

Dziś, 26 marca 2026 roku, mężczyzna został doprowadzony do sądu, gdzie rozpatrzono wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego. Na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 18-latka na okres trzech miesięcy.

Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są dalsze czynności oraz kolejne zatrzymania w tej sprawie.

