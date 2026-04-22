W Grudziądzu ruszyła kolejna zbiórka krwi. "Tego leku nie możemy zastąpić innym zamiennikiem"

Łukasz Piekarski
2026-04-22 8:19

W Grudziądzu leje się krew! Ruszyła XV edycja akcji "Twoja Krew - Moje Życie". Chętnych do podzielenia się tym najcenniejszym lekiem grudziądzan nie brakuje dziś od rana.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Blondwłosa osoba leży na niebieskim fotelu, z wyraźnie widocznym przedramieniem i dłonią w centrum kadru. Wokół górnej części ramienia zawiązana jest zielona opaska, a w zgięciu łokcia umieszczona jest igła z drenem w kolorze ciemnogranatowym, zakończonym niebieską złączką, przyklejona do skóry białym plastrem. Osoba ubrana jest w niebieską koszulkę. W tle, niewyraźna postać z zasłoniętą twarzą siedzi w podobnym niebieskim fotelu, a w oddali widać białe ściany i rozmazane obiekty przypominające stoły i sprzęt medyczny.

W Grudziądzu rozpoczęła się XV edycja akcji „Twoja Krew – Moje Życie”. Od samego rana nie brakuje osób gotowych oddać krew. Mieszkańcy chętnie włączają się w pomoc potrzebującym.

- Robię to już po raz dziesiąty. To fajnie uczucie, gdy możemy pomóc w tak prosty sposób innym - mówi pan Robert. 

- Na początku trochę się bałam, ale później zrozumiałam, że to przecież nic nie boli. Nie wiadomo, czy kiedyś sama nie będę potrzebowała krwi od innych - dodaje pani Joanna. 

Zbiórka "Twoja Krew - Moje Życie" w Grudziądzu organizowana jest już po raz XIV. Więcej o samej akcji w rozmowie poniżej: 

Mówi Krzysztof Misiewicz, organizator akcji:
Zbiórka organizowana jest w grudziądzkim punkcie oddawania krwi, który znajduje się przy ulicy Szpitalnej. 

Z kolei sama akcja potrwa do najbliższego piątku (24 kwietnia). 

Kto może oddać krew?

  • Osoba w wieku 18–65 lat.
  • O wadze ciała nie mniejszej niż 50 kg.
  • Będąca w dobrym stanie zdrowia (bez infekcji, przyjmowania antybiotyków w ostatnim czasie)

