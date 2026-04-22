W Grudziądzu ruszyła kolejna zbiórka krwi. "Tego leku nie możemy zastąpić innym zamiennikiem"

W Grudziądzu rozpoczęła się XV edycja akcji „Twoja Krew – Moje Życie”. Od samego rana nie brakuje osób gotowych oddać krew. Mieszkańcy chętnie włączają się w pomoc potrzebującym.

- Robię to już po raz dziesiąty. To fajnie uczucie, gdy możemy pomóc w tak prosty sposób innym - mówi pan Robert.

- Na początku trochę się bałam, ale później zrozumiałam, że to przecież nic nie boli. Nie wiadomo, czy kiedyś sama nie będę potrzebowała krwi od innych - dodaje pani Joanna.

Zbiórka "Twoja Krew - Moje Życie" w Grudziądzu organizowana jest już po raz XIV. Więcej o samej akcji w rozmowie poniżej:

Mówi Krzysztof Misiewicz, organizator akcji:

Zbiórka organizowana jest w grudziądzkim punkcie oddawania krwi, który znajduje się przy ulicy Szpitalnej.

Z kolei sama akcja potrwa do najbliższego piątku (24 kwietnia).

Kto może oddać krew?

Osoba w wieku 18–65 lat.

O wadze ciała nie mniejszej niż 50 kg.

Będąca w dobrym stanie zdrowia (bez infekcji, przyjmowania antybiotyków w ostatnim czasie)

