Szczypiorniści MKS-u Grudziądz wracają do własnej hali. Czeka ich trudny mecz z Jedynką Morąg

Drużyna MKS Sphinx Grudziądz jest w trakcie trwającej już od kilkunastu tygodni serii zwycięstw. Podopieczni trenera Sebastiana Rumniaka po 19 rozegranych meczach mają 39 oczek i zajmują piąte miejsce w ligowej tabeli.

Z kolei dzisiejszy rywal MKS-u - UKS Jedynka Morąg to sąsiad z tabeli. Jest na czwartej pozycji z dorobkiem 40 punktów.

Grudziądzanie oczekują również rewanżu za mecz z pierwszej części sezonu. W Morągu górą była Jedynka 34:30.

