Szczypiorniści MKS-u Grudziądz wracają do własnej hali. Czeka ich trudny mecz z Jedynką Morąg

Łukasz Piekarski
2026-03-15 10:34

Szczypiorniści MKS-u Sphinx Grudziądz zmierzą się dzisiaj przed własnymi kibicami z UKS Jedynką Morąg. Mecz o godzinie 20.

Autor: Łukasz Piekarski MKS Sphinx Grudziądz dzisiaj zagra kolejny mecz

Drużyna MKS Sphinx Grudziądz jest w trakcie trwającej już od kilkunastu tygodni serii zwycięstw. Podopieczni trenera Sebastiana Rumniaka po 19 rozegranych meczach mają 39 oczek i zajmują piąte miejsce w ligowej tabeli. 

Z kolei dzisiejszy rywal MKS-u - UKS Jedynka Morąg to sąsiad z tabeli. Jest na czwartej pozycji z dorobkiem 40 punktów. 

Grudziądzanie oczekują również rewanżu za mecz z pierwszej części sezonu. W Morągu górą była Jedynka 34:30. 

