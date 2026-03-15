Piłkarze Olimpii przed meczem z Zagłębiem Sosnowiec. Grudziądzanie walczą o czołówkę tabeli

W niedzielę kibiców w Grudziądzu czekają piłkarskie emocje. W ramach 23. kolejki Betclic 2. Ligi Olimpia podejmie na własnym stadionie Zagłębie Sosnowiec.

Sytuacja w tabeli

Patrząc w tabelę obie drużyny są na dwóch - różnych biegunach. Olimpię czeka walka o awans, a Zagłębie jak na razie musi zapewnić sobie bezpieczne utrzymanie na drugoligowym froncie.

Zagłębie Sosnowiec obecnie zajmuje (po 21 rozegranych spotkaniach) zajmuje 14. miejsce w tabeli Betclic 2 Ligi z dorobkiem 26 oczek. Złożyło się na to: 7 wygranych, 5 remisów i 9 porażek. Bilans bramkowy Zagłębia: 24 strzelone i 33 stracone.

Olimpia Grudziądz z kolei - po 22. kolejkach jest na trzeciej pozycji w drugoligowej tabeli z dorobkiem 40 punktów. Złożyło się na to: 11 wygranych, 7 remisów i 4 porażki. Bilans bramkowy "Biało-zielonych" to 41 strzelone i 29 straconych.

W poprzedniej serii gier Zagłębie u siebie pokonało Podhale Nowy Targ 1:0. Grudziądzanie zaś na wyjeździe przegrali w identycznych rozmiarach z drugim zespołem Śląska Wrocław.

Bogata historia spotkań

Olimpia i Zagłębie jak dotąd 15 razy spotykały się ze sobą w piłkarskich rozgrywkach w Polsce. Sześć razy górą była Olimpia, cztery Zagłębie, a w pięciu przypadkach mecze kończyły się remisem.

Początek dzisiejszego spotkania w Grudziądzu o godzinie 17.

