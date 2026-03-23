Policjanci z Grudziądza wzięli pod lupę lokalnych taksówkarzy. Tak wypadła kontrola

Celem kontroli było sprawdzenie, czy kierowcy działają zgodnie z przepisami – zarówno pod względem posiadanych uprawnień, stanu technicznego pojazdów, jak i trzeźwości. Łącznie skontrolowano 71 samochodów.

W trakcie akcji ujawniono szereg nieprawidłowości. Jeden z kierowców wykonywał przewóz osób bez wymaganej licencji. Znacznie poważniejszym przypadkiem było zatrzymanie kierowcy prowadzącego pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd – grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności - mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.

Kontrola wykazała również problemy ze stanem technicznym części pojazdów. Funkcjonariusze zatrzymali cztery dowody rejestracyjne. Ponadto odnotowano dwa naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz 27 wykroczeń drogowych.

Służby podkreślają, że tego typu działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z usług przewozowych zamawianych przez aplikacje oraz eliminowanie z ruchu drogowego kierowców i pojazdów niespełniających obowiązujących norm.

