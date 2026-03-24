GKM Grudziądz po pierwszym sparingu przed sezonem. Porażka z mistrzami Polski

Za nami sparing pomiędzy PRES Grupa Deweloperska Toruń, a BAYERSYSTEM GKM Grudziądz. Lepsi okazali się mistrzowie Polski, pokonując żółto-niebieskich 54:36. Poniżej indywidualne wyniku zawodników obu drużyn.
- 9. Patryk Dudek (3,2*,2*,2,1*) 10+3
- 10. Robert Lambert (3,3,3,-) 9
- 11. Norick Blödorn (1,2,2*,1*,2) 8+2
- 12. Mikkel Michelsen (1,1*,3,D) 5+1
- 13. Emil Sajfutdinow (2,3,3,-) 8
- 14. Bartosz Derek (1*,1,1,1) 4+1
- 15. Mikołaj Duchiński (2,1,2,3) 8
- 16. Nicolai Heiselberg (0,2) 2
- 1. Max Fricke (2,0,1,1,3) 7
- 2. Maksym Drabik (D,2,0,3,0) 5
- 3. Bastian Pedersen (0,0,2,1*,3) 6+1
- 4. Wadim Tarasienko (2,3,-,3) 8
- 5. Michael Jepsen Jensen (3,1,-,-) 4
- 6. Kevin Małkiewicz (3,0,1,2,D) 6
- 7. Jan Przanowski (0,0,0,0) 0
- 8. Damian Miller (W) 0
Rewanż już jutro o 15:30 przy Hallera 4 w Grudziądzu.
