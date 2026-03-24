GKM Grudziądz po pierwszym sparingu przed sezonem. Porażka z mistrzami Polski

Za nami sparing pomiędzy PRES Grupa Deweloperska Toruń, a BAYERSYSTEM GKM Grudziądz. Lepsi okazali się mistrzowie Polski, pokonując żółto-niebieskich 54:36. Poniżej indywidualne wyniku zawodników obu drużyn.

PRES Grupa Deweloperska Toruń: 54 9. Patryk Dudek (3,2*,2*,2,1*) 10+3 10. Robert Lambert (3,3,3,-) 9 11. Norick Blödorn (1,2,2*,1*,2) 8+2 12. Mikkel Michelsen (1,1*,3,D) 5+1 13. Emil Sajfutdinow (2,3,3,-) 8 14. Bartosz Derek (1*,1,1,1) 4+1 15. Mikołaj Duchiński (2,1,2,3) 8 16. Nicolai Heiselberg (0,2) 2

Bayersystem GKM Grudziądz: 36 1. Max Fricke (2,0,1,1,3) 7 2. Maksym Drabik (D,2,0,3,0) 5 3. Bastian Pedersen (0,0,2,1*,3) 6+1 4. Wadim Tarasienko (2,3,-,3) 8 5. Michael Jepsen Jensen (3,1,-,-) 4 6. Kevin Małkiewicz (3,0,1,2,D) 6 7. Jan Przanowski (0,0,0,0) 0 8. Damian Miller (W) 0

Rewanż już jutro o 15:30 przy Hallera 4 w Grudziądzu.

