GKM Grudziądz po pierwszym sparingu przed sezonem. Porażka z mistrzami Polski

Łukasz Piekarski
2026-03-24 17:25

Żużlowcy Bayersystem GKM-u Grudziądz mają za sobą pierwszy mecz sparingowy. Przegrali na wyjeździe z mistrzami Polski, PRES Grupa Deweloperska Toruń 36:54. Rewanż jutro przy Hallera 4 w Grudziądzu.

Sparing GKM-u Grudziądz w Toruniu

Autor: GKM Grudziądz/ Materiały prasowe

Za nami sparing pomiędzy PRES Grupa Deweloperska Toruń, a BAYERSYSTEM GKM Grudziądz. Lepsi okazali się mistrzowie Polski, pokonując żółto-niebieskich 54:36. Poniżej indywidualne wyniku zawodników obu drużyn. 

PRES Grupa Deweloperska Toruń: 54
  • 9. Patryk Dudek (3,2*,2*,2,1*) 10+3
  • 10. Robert Lambert (3,3,3,-) 9
  • 11. Norick Blödorn (1,2,2*,1*,2) 8+2
  • 12. Mikkel Michelsen (1,1*,3,D) 5+1
  • 13. Emil Sajfutdinow (2,3,3,-) 8
  • 14. Bartosz Derek (1*,1,1,1) 4+1
  • 15. Mikołaj Duchiński (2,1,2,3) 8
  • 16. Nicolai Heiselberg (0,2) 2
Bayersystem GKM Grudziądz: 36
  • 1. Max Fricke (2,0,1,1,3) 7
  • 2. Maksym Drabik (D,2,0,3,0) 5
  • 3. Bastian Pedersen (0,0,2,1*,3) 6+1
  • 4. Wadim Tarasienko (2,3,-,3) 8
  • 5. Michael Jepsen Jensen (3,1,-,-) 4
  • 6. Kevin Małkiewicz (3,0,1,2,D) 6
  • 7. Jan Przanowski (0,0,0,0) 0
  • 8. Damian Miller (W) 0

Rewanż już jutro o 15:30 przy Hallera 4 w Grudziądzu. 

Polecany artykuł:

Sprawdzą formę w sparingach z Toruniem. Awizowane składy GKM-u Grudziądz!

