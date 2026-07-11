Energa Magic Lights w Grudziądzu. Zobacz program imprezy!

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-07-11 11:20

Już 17 i 18 lipca Grudziądz ponownie stanie się areną widowiskowych pokazów światła. W tych dniach odbędzie się kolejna edycja festiwalu Energa Magic Lights, który rozświetli Błonia Nadwiślańskie oraz przestrzeń Starego Miasta, oferując mieszkańcom i turystom dwa wieczory pełne świetlnych atrakcji.

Dwóch DJ-ów grających koncert na tle ekranu i świateł. O Energa Magic Lights przeczytasz na Eska Grudziądz.
Autor: Kwiecień 2026, Launch Party Warsaw Music Festival 2026/ AKPA

Główna scena ponownie stanie na Błoniach Nadwiślańskich. To właśnie tam zaplanowano największe pokazy. Każdy wieczór rozpocznie się muzycznym beforem przy zachodzącym słońcu. W programie znajdą się między innymi pokazy aerialowe i fire show w wykonaniu Danuty Herczyńskiej z Fit House, a także występ austriackiego saksofonisty Der Spiegelman Sax Show. Następnie zaplanowano pokaz główny – spektakularne i multimedialne Widowisko świetlne z cichą pirotechniką i dedykowanymi animacjami. Finałem każdego dnia będą występy gwiazd sceny klubowej.

Przy scenie Wajdy pojawi się strefa Sponsora Tytularnego „Energa włącza dobry nastrój”. Będzie to przestrzeń szczególnie przyjazna rodzinom i młodszym uczestnikom czynna od 18:00 do 0:00. Czekać tam będą między innymi refleksomierze, rowerowy tor zasilający wyścigi samochodzików, podświetlane serce LED napędzane siłą mięśni oraz loty widokowe dronem.

Poniżej program wydarzeń

17 lipca | piątek
  • 20:30 DJ Kuba & Neitan
  • 21:45 Danuta Herczyńska
  • 22:00 Der Spiegelman Sax Show
  • 22:30 Widowisko Świetlne
  • 23:00 Kalwi & Remi
18 lipca | sobota
  • 20:30 DJ 100BBE
  • 21:45 Danuta Herczyńska
  • 22:00 Der Spiegelman Sax Show
  • 22:30 Widowisko Świetlne
  • 23:00 Skytech

Ponadto zaplanowano liczne atrakcje, które odbędą się również w piątek i sobotę:

  • 18:00-0:00 Energa „Włącz dobry nastrój”
  • 21:30-1:00 Technobus by Indigo
  • 21:30-1:00 Silent Disco
  • 21:30-1:00 Ogród Świateł i Zapachów La Rive

Schody przy Ratuszu będą nadal zamknięte.

Oficjalny plakat wydarzenia
Autor: Urząd Miejski w Grudziądzu/ Materiały prasowe Oficjalny plakat wydarzenia

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2026_07_10_Raport Stanisław Apriłaszwili
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