Energa Magic Lights w Grudziądzu. Zobacz program imprezy!

Główna scena ponownie stanie na Błoniach Nadwiślańskich. To właśnie tam zaplanowano największe pokazy. Każdy wieczór rozpocznie się muzycznym beforem przy zachodzącym słońcu. W programie znajdą się między innymi pokazy aerialowe i fire show w wykonaniu Danuty Herczyńskiej z Fit House, a także występ austriackiego saksofonisty Der Spiegelman Sax Show. Następnie zaplanowano pokaz główny – spektakularne i multimedialne Widowisko świetlne z cichą pirotechniką i dedykowanymi animacjami. Finałem każdego dnia będą występy gwiazd sceny klubowej.

Przy scenie Wajdy pojawi się strefa Sponsora Tytularnego „Energa włącza dobry nastrój”. Będzie to przestrzeń szczególnie przyjazna rodzinom i młodszym uczestnikom czynna od 18:00 do 0:00. Czekać tam będą między innymi refleksomierze, rowerowy tor zasilający wyścigi samochodzików, podświetlane serce LED napędzane siłą mięśni oraz loty widokowe dronem.

Poniżej program wydarzeń

17 lipca | piątek 20:30 DJ Kuba & Neitan 21:45 Danuta Herczyńska 22:00 Der Spiegelman Sax Show 22:30 Widowisko Świetlne 23:00 Kalwi & Remi

18 lipca | sobota 20:30 DJ 100BBE 21:45 Danuta Herczyńska 22:00 Der Spiegelman Sax Show 22:30 Widowisko Świetlne 23:00 Skytech

Ponadto zaplanowano liczne atrakcje, które odbędą się również w piątek i sobotę:

18:00-0:00 Energa „Włącz dobry nastrój”

21:30-1:00 Technobus by Indigo

21:30-1:00 Silent Disco

21:30-1:00 Ogród Świateł i Zapachów La Rive

Schody przy Ratuszu będą nadal zamknięte.

Autor: Urząd Miejski w Grudziądzu/ Materiały prasowe Oficjalny plakat wydarzenia

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