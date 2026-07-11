Energa Magic Lights w Grudziądzu. Zobacz program imprezy!

Główna scena ponownie stanie na Błoniach Nadwiślańskich. To właśnie tam zaplanowano największe pokazy. Każdy wieczór rozpocznie się muzycznym beforem przy zachodzącym słońcu. W programie znajdą się między innymi pokazy aerialowe i fire show w wykonaniu Danuty Herczyńskiej z Fit House, a także występ austriackiego saksofonisty Der Spiegelman Sax Show. Następnie zaplanowano pokaz główny – spektakularne i multimedialne Widowisko świetlne z cichą pirotechniką i dedykowanymi animacjami. Finałem każdego dnia będą występy gwiazd sceny klubowej.
Przy scenie Wajdy pojawi się strefa Sponsora Tytularnego „Energa włącza dobry nastrój”. Będzie to przestrzeń szczególnie przyjazna rodzinom i młodszym uczestnikom czynna od 18:00 do 0:00. Czekać tam będą między innymi refleksomierze, rowerowy tor zasilający wyścigi samochodzików, podświetlane serce LED napędzane siłą mięśni oraz loty widokowe dronem.
Poniżej program wydarzeń
- 20:30 DJ Kuba & Neitan
- 21:45 Danuta Herczyńska
- 22:00 Der Spiegelman Sax Show
- 22:30 Widowisko Świetlne
- 23:00 Kalwi & Remi
- 20:30 DJ 100BBE
- 21:45 Danuta Herczyńska
- 22:00 Der Spiegelman Sax Show
- 22:30 Widowisko Świetlne
- 23:00 Skytech
Ponadto zaplanowano liczne atrakcje, które odbędą się również w piątek i sobotę:
- 18:00-0:00 Energa „Włącz dobry nastrój”
- 21:30-1:00 Technobus by Indigo
- 21:30-1:00 Silent Disco
- 21:30-1:00 Ogród Świateł i Zapachów La Rive
Schody przy Ratuszu będą nadal zamknięte.
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