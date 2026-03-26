Do Grudziądza powrócą przymrozki? Jest ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla Grudziądza. Alert obowiązuje od godziny 22:00 w czwartek, 26 marca, do godziny 7:00 rano w piątek.

Synoptycy prognozują spadek temperatury powietrza miejscami do około minus jednego stopnia Celsjusza, a przy gruncie nawet do minus trzech. Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków oszacowano na 80 procent.

