Olimpia z kolejną wygraną! Grudziądzanie trzymają się ligowej czołówki

Łukasz Piekarski
2026-03-27 22:14

Piłkarze Olimpii Grudziądz z kolejną wygraną w sezonie. "Biało-zieloni" na własnym stadionie ograli ŁKS II Łódź 2:0.

i

Autor: Olimpia Grudziądz (Kamil Danielewicz)/ Materiały prasowe Maciej Mas strzelił pierwszą bramkę

Grudziądzanie pierwszą bramkę zdobyli w 20' minucie spotkania. Futbolówkę do siatki gości wpakował po dobitce Maciej Mas. Dla napastnika Olimpii było to 9 trafienie w tym sezonie. 

Drugie trafienie dla "Biało-zielonych" zaliczył wprowadzony pod koniec meczu na boisko, Karol Fietz. Pomocnik grudziądzkiego zespołu w 88' minucie wykończył świetne dogranie od Kacpra Jarca. 

Olimpia wygrała 2:0 i awansowała (przynajmniej do meczu Warty Poznań) na pozycję wicelidera drugoligowych rozgrywek. 

Olimpia Grudziądz: 71. Sebastian Sobolewski - 32. Przemysław Stolc, 25. Bartosz Zbiciak, 14. Bartosz Brzęk, 93. Iwan Ciupa - 18. Kacper Jarzec, 44. Dominik Frelek, 26. Oskar Sewerzyński, 10. Kacper Cichoń (76, 72. Filip Koperski), 13. Łukasz Moneta (36, 17. Artur Siemaszko) - 9. Maciej Mas (81, 16. Karol Fietz).

ŁKS II Łódź: 1. Łukasz Bomba - 13. Mikołaj Kotarba, 15. Wiktor Czerwiński, 5. Aleksander Ślęzak, 3. Szymon Frakowski - 17. Lamine Coulibaly, 4. Maksymilian Rozwandowicz, 10. Miłosz Szczepański, 20. Sebastian Sopel (46 Victor Kabziński), 23. Adrian Jurkiewicz (85 Oskar Zawadzki) - 7. Wiktor Rzemyszkiewicz (74 Alan Siwek). 

Kolejny mecz Olimpia rozegra dopiero 11 kwietnia - również przy Piłsudskiego 14. Wówczas rywalem "Biało-zielonych" będzie KKS Kalisz. Zaplanowany na świąteczny weekend pojedynek wyjazdowy z GKS-em Jastrzębie nie dojdzie do skutku. Zespół z Jastrzębia wycofał się z rozgrywek, a więc Olimpii dopisane zostaną trzy oczka za przyznany walkower. 

2026_03_27_RAPORT Mularczyk
